Chống đối đo nồng độ cồn còn dọa kiện CSGT, tài xế nói lời hối lỗi

Hơn 3 tháng sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Hải Phòng và Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi "Chống người thi hành công vụ" đối với bị can Phạm Trung Dũng (SN 1986, trú tại TP Hải Phòng).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tập trung kiểm soát, xử lý chuyên đề về nồng độ cồn, ngày 7/9, Tổ công tác số 1 gồm: Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng tổ chức lập chốt kiểm soát trên đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).