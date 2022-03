Chồng Đoàn Di Băng muốn 'dạy lại vợ', chuyện gì đây?

Đó là clip Đoàn Di Băng tiết lộ lý do không tham chiến với Dược sĩ Tiến, dù tham gia làm khách mời trong tập 5 The Next Gentlemen.

Mới đây, fanpage chương trình The Next Gentlemen - Quý Ông Hoàn Mỹ - đăng tải đoạn clip gây chú ý.

Clip: Đoàn Di Băng nói về lý do không "chiến" Dược sĩ Tiến.

Đoạn clip lập tức thu hút sự chú ý. Bên cạnh sự thích thú, một số cho rằng Đoàn Di Băng đang nhắc về sự cố cãi nhau như chợ vỡ giữa cô và Dược sĩ Tiến tại The Tiffany Vietnam - Chinh Phục Hoàn Mỹ 2018.

Đáng chú ý, dưới phần bình luận, ông xã Đoàn Di Băng - doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ - cũng hài hước bày tỏ: "Nữa, khịa nữa. Để anh dạy vợ anh lại".



Ông xã Đoàn Di Băng hóm hỉnh để lại bình luận dưới clip.