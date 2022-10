Chồng Đỗ Mỹ Linh bị tung cao, lấy được vợ mà như thắng bóng đá

Chúc mừng cậu út nhà bầu Hiển, nhiều người cũng trêu anh: "Cưới được vợ mà tung như thắng bóng đá luôn"; "Niềm vui 'có vợ rồi' đây mà"; "Mừng rớt nước mắt. Chúc mừng anh đã có được chị Linh ạ"...

Thiếu gia Đỗ Vinh Quang và Hoa hậu Việt Nam 2016 có mối tình 2 năm kín tiếng. Sau 8 tháng vướng tin đồn hẹn hò, Đỗ Mỹ Linh mới chính thức xác nhận mối quan hệ với con trai bầu Hiển.