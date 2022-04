Chồng đánh vợ trước mặt 3 con: Sự thật về người 'không can ngăn'

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội thu hút hàng trăm nghìn lượt chia sẻ, bình luận và bày tỏ cảm xúc của cư dân mạng

Theo tìm hiểu của PV, vụ việc xảy ra lúc 21h30 ngày 15/12/2021 (cách đây 4 tháng) tại một căn nhà trọ ở Bình Dương.

"Người đàn ông này luôn kiếm chuyện ghen tuông, cho rằng người đàn bà này ngoại tình nên đánh đập. Đánh rất nhiều lần mà chị này vẫn giấu. Vì người nhà nghi ngờ lén lắp camera nên mới biết được sự vụ này", em gái người phụ nữ trong vụ việc chia sẻ.

Chị chính là người đã đăng đoạn clip lên mạng xã hội khi thấy chị gái mình bị chồng hành hung dã man.

Trao đổi với phóng viên, chị V.T.H - người phụ nữ bị đánh trong clip buồn bã tâm sự: “Công việc của em bán quán cà phê và cả bán hàng thuốc online nên thường xuyên cầm điện thoại nhắn tin với khách. Chồng em ghen tuông mù quáng nên mới thường xuyên hành hung vợ như vậy.