Chồng đâm vợ tử vong trong ngày Tết vì nghi ngờ ngoại tình

Ngày 6/2, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an huyện Yên Bình (Yên Bái) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một , người chồng dùng dao đâm vợ tử vong tại khu vực thị trấn Thác Bà. Hiện Công an tỉnh Yên Bái đang phối hợp với Công an huyện Yên Bình điều tra, làm rõ vụ việc.