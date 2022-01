Chồng đại gia Đoàn Di Băng thưởng Tết nhân viên 'nghe mà hốt'

Your browser does not support the video tag.

Vợ chồng Đoàn Di Băng thưởng tết nhân viên, nghe chỉ biết ước.

Trước toàn thể nhân viên, Đoàn Di Băng nhận năm 2021 đã "nợ" nhân viên rất nhiều những buổi đi chơi, gặp mặt,... do dịch bệnh Covid-19. Để đền đáp lại cho những thiệt thòi ấy, vợ chồng cô quyết định thưởng lương tháng 14 cho nhân viên.