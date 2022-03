Chồng đại gia dẹp bỏ 80% quần áo của Phan Như Thảo

Bà xã Đức An chọn cách đăng ký tập luyện cùng huấn luyện viên online 90 phút mỗi ngày, kết hợp với chế độ ăn phù hợp chứ không nhịn đói.

Cho tới tháng 1/2022, Phan Như Thảo cập nhật tình hình mới sau thời gian thực hiện lộ trình giảm cân.

Khoe vóc dáng khá thon gọn, bà xã Đức An cho biết đã qua giai đoạn nhịn ăn đau khổ và tiến tới thời kỳ "vừa ăn vừa tập để nhỏ cái cần nhỏ và to cái cần to".





Vóc dáng thay đổi ngỡ ngàng của Phan Như Thảo.

Hà My

Theo Vietnamnet