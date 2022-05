Chồng cũ Từ Hy Viên bị tố ngoại tình, lừa hơn 10 phụ nữ

Đến chiều 30/5, Uông Tiểu Phi lên tiếng thanh minh sau khi những hình ảnh riêng tư bị phát tán.

Anh viết: "Việc ly hôn đã được thảo luận từ tháng 2 năm ngoái, kể từ đó, tôi đã đi đi lại lại giữa Đài Loan và Trung Quốc nhiều lần để giải quyết các vấn đề hôn nhân và kinh doanh. Tôi chịu cách ly 5 lần.

Trong khoảng thời gian này, tôi có trải qua một lần say rượu do trục trặc tình cảm, ảnh cũng do bạn bè chụp lại, tôi xin gửi lời xin lỗi đến mọi người ở đây. Về việc các tay săn ảnh Đài Loan cho rằng tôi lừa tình nhiều phụ nữ, tôi đã giao cho một đội luật sư làm đơn kiện ở Đài Loan".