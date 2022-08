Chồng cũ quăng 'thính độc' sau chuyến du lịch cùng Nhật Kim Anh

Sáng 18/8, chồng cũ Nhật Kim Anh - Bửu Lộc - chia sẻ loạt ảnh dạo phố trên trang cá nhân, với phong cách thời trang khá năng động, sành điệu. Anh diện áo polo màu xa da trời, xuyệt tông với quần jeans.





Bửu Lộc với phong cách khá trẻ trung, sành điệu.

Tuy nhiên, khiến cư dân mạng chú ý hơn cả là dòng trạng thái đính kèm của chồng cũ Nhật Kim Anh.

Bửu Lộc khiến nhiều người bất ngờ khi "thả thính" cực ngọt: "Sometimes, love is blue. You are my blue, I never want to lose!". (Tạm dịch: Đôi khi tình yêu là màu xa da trời. Em là màu xanh trời của anh, anh không bao giờ muốn đánh mất).

Dưới phần bình luận, một người bạn bắt bẻ Bửu Lộc: "Thế mà nói sẽ không yêu ai nữa". Anh bật cười phản hồi: "Chỉ là status thôi anh ơi, còn yêu hay không là do cảm xúc".