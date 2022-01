Chồng cũ Phi Nhung nhắn nhủ xúc động Wendy Phạm khi đi làm xa

Wendy Phạm và Phi Nhung.

Trưa ngày 28/9/2021, ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng sau chuỗi ngày chiến đấu với Covid-19, hưởng dương 51 tuổi. Cô nhiễm Covid-19 do tiếp xúc F0 lúc đi thiện nguyện tại TP.HCM. Cố ca sĩ được chuyển từ bệnh viện Gia An 115 sang bệnh viện Chợ Rẫy điều trị đêm 26/8. Sau gần 2 tháng chữa trị tích cực nhưng tình trạng nữ nghệ sĩ ngày càng chuyển biến xấu và đã không qua khỏi.

Kim Ngân