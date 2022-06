Chồng cũ hầu tòa vì phá đám cưới Britney Spears

Thông tin được Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Ventura, California xác nhận với Us Weekly hôm 11/6 (giờ địa phương).

Tôi mong muốn được làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để đảm bảo Alexander bị truy tố và kết án vì những gì anh ta đã gây ra. Đây là một sự vi phạm an ninh thái quá khiến tôi rất phẫn nộ. May mắn Britney vẫn an toàn và là một cô dâu xinh đẹp, hạnh phúc".

Ngày 9/6, Jason Alexander - người từng có cuộc hôn nhân kéo dài 55 tiếng với Britney năm 2004 - đột nhập biệt thự của nữ ca sĩ khi mọi người đang mải trang trí để chuẩn bị cho hôn lễ diễn ra vào buổi chiều.

Jason livestream từ trong ra ngoài biệt thự, thậm chí xông vào cả rạp cưới. Anh ta nói trong video phát trực tiếp: "Britney Spears đã mời tôi đến đây. Cô ấy là người vợ đầu tiên của tôi, người vợ duy nhất của tôi. Tôi là người chồng đầu tiên của cô ấy. Tôi ở đây để phá đám cưới".