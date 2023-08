Chồng chở vợ mang theo bọc tiền trả lại Công ty Việt Á

Thực tế, CDC Nghệ An đã thanh toán tiền 59.536 test xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất, trị giá hơn 25 tỷ đồng, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 16 tỷ đồng.

CQĐT cho rằng, quá trình Công ty Việt Á ứng trước test xét nghiệm và các vật tư, sinh phẩm y tế khác cho CDC Nghệ An sử dụng, mặc dù không có sự thoả thuận trước, nhưng Chủ tịch Việt Á Phan Quốc Việt đã chỉ đạo bị can Phan Tôn Noel Thảo (kế toán trưởng) và Hồ Thị Thanh Thảo (thủ quỹ Công ty Việt Á) tính toán, xác định và chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho CDC Nghệ An với tỷ lệ từ 15% - 22% giá trị hợp đồng.

Theo đó, bị can Noel Thảo đã liên hệ với kế toán trưởng CDC Nghệ An để chuyển tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho CDC Nghệ An.

Kết luận điều tra cho rằng, ông Định và các bị can, cá nhân liên quan thuộc CDC Nghệ An được Công ty Việt Á chi 2,15 tỷ đồng tiền hoa hồng ngoài hợp đồng. Trong đó, cựu giám đốc CDC Nghệ An nhận 185 triệu đồng, cựu Kế toán trưởng nhận 95 triệu đồng (số tiền còn lại, CDC Nghệ An chưa sử dụng).