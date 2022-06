Chồng chém vợ đang ly thân chỉ vì… không nghe điện thoại

Liên quan đến vụ người chồng dùng rựa chém vợ bốn nhát giữa phố, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên sáng 7/6 cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh “Giết người” đối với Lương Quang Hoàng (SN 1973, trú ở thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên).



Công an phường 4, TP Tuy Hòa truy nóng, bắt giữ người chồng chém vợ giữa phố.

Như CAND online đã thông tin, trước đó vào trưa 30/5, trong lúc bà Nguyễn Thị Hường (SN 1972, trú ở thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) đang ngồi bán vé số kiến thiết tại ngã ba Trần Hưng Đạo – Trần Cao Vân, phường 4, TP Tuy Hòa, bất ngờ Lương Quang Hoàng đi xe máy âp đến dùng rựa chém nhiều nhát, khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ.