Chồng cần khoản tiền lớn làm ăn, tôi sụp đổ khi biết anh ta đã ném sạch tiền cho ai

Khi sự việc bại lộ, chồng tôi đã không nhận ra sai lầm của mình còn thách thức vợ ly hôn. Tôi năm nay 36 tuổi, đã kết hôn được 11 năm, hiện tại hai vợ chồng tôi đã có với nhau hai đứa con. Quãng thời gian sống với nhau trong suốt chặng đường đã qua cũng đủ để tôi và chồng hiểu rõ về con người của nhau. Giữa hai chúng tôi luôn có sự hòa hợp, không có những cuộc cãi vã lớn, giận dỗi kéo dài. Tuy chưa thực sự lãng mạn, nhưng tình cảm đủ để yêu thương, cùng bên nhau trọn đời. Chồng hơn tôi 3 tuổi, suy nghĩ của anh ấy chững chạc, rất quan tâm tới vợ con, có trách nhiệm với gia đình hai bên. Cảm nhận của tôi về chồng đó là anh ấy gần gũi, hòa đồng nên được người thân, bạn bè, đồng nghiệp quý mến. Tôi khá hài lòng với hôn nhân của mình và nghĩ rằng hai vợ chồng đã trải qua bao khó khăn, vất vả nên rất tin tưởng ở nhau. Anh ấy là người làm ăn nên luôn thể hiện sự nhanh nhạy, chịu khó trong công việc. Gia đình nhỏ của tôi có được như ngày hôm nay là nhờ phần lớn do anh ấy mang lại. Nếu như lúc mới kết hôn xong chúng tôi chưa có gì, giờ đã đầy đủ về vật chất. Tôi không phải nghĩ ngợi gì nhiều về chuyện tiền bạc, tôi có thu nhập và cả chồng tôi cũng vậy. Dù hạnh phúc, nhưng trong tôi cũng có lúc từng nghĩ, chồng mình ra bên ngoài làm ăn, tiếp xúc xã hội nhiều và là người có sức hút nên cũng có thể dính vào chuyện ngoại tình. Đó là những lo lắng trong tôi, rồi cũng chính tôi tự an ủi rằng cần phải tin tưởng ở chồng. Nhưng đúng là cuộc đời không ai biết trước được điều gì, tôi đã vô tình phát hiện ra chính cái điều mà tôi không mong muốn nhất đã xảy ra. Suy sụp khi biết chồng đã mang hết tiền nhà cho người khác. Ảnh minh họa Nửa năm nay chồng tôi rất bận với công việc làm ăn, anh ấy mất nhiều thời gian, tâm huyết và cả tiền bạc cho một dự án mới. Chồng tôi nói rằng, nếu thành công gia đình sẽ có thể đổi nhà rộng hơn, không phải lo nghĩ gì về tương lai các con… Tôi cũng vui lắm, cố gắng chăm lo cho gia đình thật tốt, tiết kiệm từng đồng vì chồng hàng tháng dồn hết tiền cho dự án. Thậm chí tôi phải dốc sạch tiết kiệm, bán vàng, vay mượn thêm để đưa cho anh ấy. Hàng ngày nghe chồng kể về triển vọng thành công, mang lợi nhuận lớn. Tôi nghe thôi mà thấy vui, mong thành công để gia đình tôi được sung túc hơn. Chỉ mong chồng giữ sức khỏe, tránh căng thẳng, đi ăn nhậu nhiều. Với tôi, gia đình mới là quan trọng, còn chuyện tiền bạc miễn sao đủ dùng cũng có thể chấp nhận được. Nào ngờ, tôi đã bị chồng lừa dối mà không biết. Không có dự án hay làm ăn gì hết, chồng tôi đã mang sạch tiền của vợ đưa để chiều chuộng nhân tình trẻ đẹp bên ngoài. Anh ta không tiếc tiền đầu tư cho cô bồ của mình mở cửa hàng làm ăn, đứng tên của cô ta. Cho đến lúc tôi phát hiện ra thì đã quá muộn, không thể nào lấy lại được tiền vì không có bằng chứng nào. Chồng tôi thì tỏ ra bực tức vì vợ đã đến "quấy rối" cô ta, như lời của chính anh ta trách móc vợ. Anh ta còn bênh vực cho cô bồ của mình, cho rằng số tiền vợ đưa đã đi làm ăn, không may thua lỗ hết, giờ thì hai vợ chồng cùng chung trách nhiệm. Chồng tôi nằng nặc đòi ly hôn, chia đôi tài sản, còn phần nợ đẩy cho tôi vì do tôi tự vay tự chịu trách nhiệm. Suốt hai tuần trôi qua, chồng đi biền biệt không về nhà. Còn tôi đau khổ, tự nhốt mình trong phòng, khóc và dằn vặt bản thân. Tôi thương con còn nhỏ nên vẫn còn do dự chuyện ly hôn. Tôi đang rất mệt mỏi, có nên tìm cách giữ chồng hay là ly hôn? Theo Gia Đình & Xã Hội