Chồng ca sĩ Hà Lan Phương chưa thể chấp nhận vợ qua đời vì đột tử

Sáng 19/9, gia đình Hà Lan Phương thông báo nữ ca sĩ đột ngột qua đời vì bị nhồi máu cơ tim và tắc nghẽn động mạch. Chia sẻ với VietNamNet, ông xã Hà Lan Phương cho biết: “Sáng 18/9, vợ tôi cảm thấy không khỏe trong người miệng thì bị méo, đến trưa tôi đưa vợ vào Bệnh viện Lâm Đồng, lúc đó Hà Lan Phương trong trạng thái mơ màng, nói chuyện khó khăn”.

Nhận thấy tình hình nguy cấp, ông xã Hà Lan Phương chuyển vợ sang Bệnh viện 115 – tuyến đầu điều trị về bệnh U não. Trong quá trình di chuyển, cô phải đặt ống nội khí quản để thở, nhưng đi được nửa đường nhịp tim của nữ ca sĩ đột ngột có dấu hiệu ngừng đập.

Ca sĩ Hà Lan Phương qua đời đột ngột khiến người thân, đồng nghiệp bất ngờ.

Chia sẻ với VietNamNet, chồng Hà Lan Phương khẳng định nữ ca sĩ qua đời không phải do bệnh u não mà do bị nhồi máu cơ tim và tắc nghẽn động mạch dẫn đến chết não. Ông xã Hà Lan Phương chia sẻ trước đây vợ mình cũng từng có dấu hiệu mệt mỏi, mất ngủ nhiều ngày do áp lực trong công việc.