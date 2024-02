Chồng bỏ ra cả trăm triệu sắm Tết nhưng thứ anh mua sau cùng mới khiến tôi ngã ngửa

Đang đợt cuối năm nên tôi rất nhiều việc, chồng tôi thì rảnh hơn vì công việc của anh chỉ liên quan tới lĩnh vực kĩ thuật, thế nên chúng tôi đã thống nhất năm nay chồng mua sắm Tết. Anh sẽ chịu trách nhiệm sắm toàn bộ đồ Tết cho nhà và quà biếu nội ngoại. Lương thưởng Tết của hai vợ chồng gộp vào được hơn trăm triệu, tôi đưa cả cho anh và bảo anh chi tiêu tiết kiệm, số còn dư thì cất, Tết mừng tuổi những người cần mừng, còn đâu ra Giêng đi mua mấy chỉ vàng.

Thế mà buổi tối tăng ca ở công ty về, tôi nhìn nhà cửa ngập đồ mà hoang mang lo lắng. Nhà thì chật mà anh mua cả mai và đào, nhất là cây đào thế rất to, 2 con đã trang trí đầy những phong bao lì xì trên đó, đặt trước cửa đi ra đi vào đều phải co người né. Rồi chiếc đèn lồng to như cái trống trường, cắm điện vào là lấp lánh ánh đèn cùng đôi câu đối xuân.

Trong góc bếp là 2 bì tải đầy bưởi, hỏi thì chồng bảo 50 quả bưởi, thấy ngon nên anh mua ăn cả Tết và sau Tết.