Chồng bạo hành vợ có phải ngồi tù?﻿﻿﻿﻿

3. Bạo lực về kinh tế: ngăn cấm, dọa nạt không cho người kia được tự do kinh, tự do lao động, không cho người kia được sở hữu tài sản; hoặc không cho người kia được hưởng các quyền lợi của mình về mặt vật chất – kinh tế.

Đặc điểm nhận biết hành vi bạo hành gia đình của người chồng với vợ

Hành vi người chồng bạo hành với vợ mình gồm những đặc điểm sau:

Một là, bạo lực gia đình thường xảy ra nhiều nhất giữa vợ/chồng. Nhưng các cặp đôi không phải vợ chồng được pháp luật công nhận mà chung sống như vợ chồng thì không được coi là người chồng bạo hành người vợ. Lúc này, là bạo lực giữa hai người có quan hệ, chung sống như vợ chồng. Và nếu, một trong hai người nhờ pháp luật bảo vệ mình trước hành vi bạo lực thì sẽ dưới dạng xâm phạm sức khỏe, tính mạng; xâm phạm quyền tự do; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Hai là, người chồng bạo hành vợ khó được người khác can thiệp hoặc khó bị phát hiện. Nguyên nhân là do người vợ sợ ảnh hưởng tới các con hoặc do tâm lý người Việt luôn là chuyện nhà người ta mình không tiện can ngăn.