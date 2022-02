Chồng An Dĩ Hiên đối mặt với mức án 15 năm tù, nữ diễn viên suy sụp

An Dĩ Hiên suy sụp vì chồng bị bắt ngay trước thềm năm mới.

An Dĩ Hiên và chồng làm đám cưới vào năm 2017 với sự góp mặt của nhiều bạn bè thân thiết trong làng giải trí. Lễ cưới của họ được tổ chức tại Hawaii (Mỹ) và Đài Loan với 200 khách mời tham dự. An Dĩ Hiên được chồng tặng nhẫn kim cương 10 carat. Thời điểm đó, cô được nhiều người ngưỡng mộ.

Chồng của An Dĩ Hiên - Trần Vinh Luyện là tỷ phú sòng bạc tại Macau với tài sản lên tới hơn 1,45 tỷ USD (gần 33 nghìn tỷ đồng). Doanh nhân họ Trần kinh doanh sòng bạc tại khu vực Macau và đại lục. Sau khi kết hôn với An Dĩ Hiên, sự nghiệp của anh càng phát triển mạnh mẽ. Trong khi đó An Dĩ Hiên cũngquyết định rút lui khỏi làng giải trí, dành thời gian chăm sóc gia đình.