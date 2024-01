Chọn vải cho sofa thế nào?

Sofa vải cotton phù hợp với những nơi có khí hậu ấm áp quanh năm (Minh họa: Pinterest).

Lanh

Lanh là loại vải nhẹ, thân thiện với môi trường và khá phổ biến trong sản xuất sofa. Vải lanh rất dễ vệ sinh, là chất liệu lý tưởng để thiết kế sofa cho những gia đình có trẻ nhỏ và thú cưng.

Về ưu điểm, vải lanh thoáng khí, ít nấm mốc, do vậy phù hợp với những nơi có khí hậu nóng ẩm hoặc những người có cơ địa dị ứng. Ngoài ra, vải lanh khá "ăn nhập" với các loại thuốc nhuộm, màu in, do vậy phù hợp với những người muốn in hình lên vải để có một chiếc sofa phá cách.

Ngoài ra, giống với cotton, những chiếc sofa làm bằng chất liệu lanh thường dễ tháo rời và vệ sinh.

Tuy nhiên, sofa vải lanh có điểm trừ là thẩm mỹ. Vải lanh mỏng, không cứng cáp nên tổng thể sofa có vẻ như không chắc chắn, gọn gàng.

Nhung

Nhung là loại vải phổ biến trong thiết kế, sản xuất sofa. Sofa vải nhung mang lại cảm giác ấm áp, sang trọng. Ngoài ra, vải nhung mang lại cảm giác mềm mại khi sờ, chạm, tạo cảm giác thoải mái trong quá trình sử dụng.