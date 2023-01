Chọn mai, đào chỉ cần nhìn điểm này sẽ chọn được cây có dáng đẹp, nở hoa đúng Tết để cả năm may mắn ngập tràn

Hoa mai, hoa đào được xem như là loài hoa tượng trưng cho ngày Tết của người Việt. Cứ mỗi khi Tết đến, mọi người lại sắm sửa những chậu mai, chậu đào để trang trí nhà cửa. Người dân Nam Bộ thường chọn những cành mai, những chậu mai đẹp nhất để trang trí tết trong nhà hay cúng trên bàn thờ gia tiên còn người dân miền Bắc thì thường chơi đào.

Người xưa cho rằng, mai là biểu trưng cho cuộc sống bền vững dù khó khăn vẫn bám trụ, sắc mai vàng biểu trưng cho tài lộc, phú quý. Hoa cây mai nở đúng ngày Tết sẽ càng đáng quý hơn nữa vì điều đó báo hiệu một năm may mắn, tài lộc đến nhà bạn một cách thuận lợi.

Hoa đào thì được ví von là tinh hoa ngũ hành bởi sắc độ nhẹ nhàng, màu hoa tươi thắm. Nó không chỉ giúp xua đuổi bách quỷ, những điềm kém may mắn mà còn góp phần mang lại niềm hy vọng về một năm mới an yên, hạnh phúc. Hoa đào còn là biểu tượng của sự may mắn, mở ra chặng đường mới đầy thuận lợi trong năm mới.

Vì những ý nghĩa đó, mọi người đều cố gắng lựa chọn cây mai, cây đào thật đẹp, có khả năng nở đúng ngày với ý muốn cầu mong may mắn đến nhà. Để chọn một cây mai, cây đào đẹp không phải chuyện quá khó nhưng cũng không hề đơn giản. Những người chơi mai chuyên nghiệp thường dựa vào tiêu chí “nhất đế, nhì thân, tam cành, tứ nụ”, vậy chọn cây đào thì cần tiêu chí gì?. Hãy cùng Tintuconline điểm danh một vài phương pháp chọn mai, đào đẹp để chơi Tết nhé!

1. Chọn mai

Chọn mai dựa vào tiêu chí "nhất đế, nhì thân, tam cành, tứ nụ"