Chọn điện thoại 7 triệu có hỗ trợ tăng RAM ảo

Thêm một điểm cộng về độ bền cho OPPO A95 khi máy có thiết kế đạt chuẩn IPX4 giúp kháng nước nhẹ để đảm bảo an toàn khi vô tình đi dưới cơn mưa rào hoặc bị văng nước vào máy.

Tính năng

OPPO A95

vivo Y53s có màn hình hiển thị lớn 6,58 inch nhỉnh hơn so với OPPO A95 chỉ 6,43 inch. Bù lại thì đại diện OPPO sử dụng công nghệ AMOLED cho màu sắc rực rỡ với độ sáng cao tối đa đến 800 nits, có thêm tính năng màn hình luôn hiển thị (Always on Display) trong khi vivo Y53s trung thành với tấm nền IPS LCD cho màu sắc tự nhiên, trong trẻo. Hơi tiếc vì cả hai smartphone tầm trung này vẫn chưa hỗ trợ tần số quét cao theo xu hướng mà vẫn giữ mức 60Hz thông thường.

Hiệu năng trên cả hai máy chỉ đạt mức trung bình trong tầm giá với bộ đôi chip quốc dân Helio G80 (12nm) trên Y53s và Snapdragon (11nm) trên A95 với các nhân hiệu năng cao đạt tốc độ tối đa 2GHz.

vivo Y53s

Điểm AnTuTu benchmark trên cả hai máy đạt xấp xỉ nhau quanh mức 200.000 điểm. Nhiệt độ hoạt động của hai máy dễ chịu, thường mát mẻ và chỉ bị ấm lên quanh khu vực camera sau khi “cày” game lâu.

Cả hai máy đều có thể chơi được các game 3D phổ biến từ Liên Quân Mobile, PUBG Mobile đến Genshin Impact (đạt mức trên 30 hình/giây) ở mức thiết lập cấu hình thấp nên có thể thấy, đây không phải là những điện thoại tối ưu để chơi game ở tầm giá này mà chỉ đáp ứng tốt nhu cầu giải trí ở mức cơ bản.