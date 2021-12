Chọn điện thoại 3 triệu dùng lâu dài

Thiết kế

Nokia G10

Với điểm chung là viên pin lớn 5.000mAh và vỏ nhựa, cả ba smartphone đều có thiết kế chắc chắn với nhiều nét bo cong ôm tay. Điểm trừ là vỏ nhựa dễ bị xước nhưng bù lại khả năng dẫn nhiệt kém giúp nhiệt độ máy không bị nóng lên quá mức nếu dùng lâu. Phần lưng cả ba máy đều được hoàn thiện dạng kẻ sọc, nhám giúp hạn chế mồ hôi và vân tay hiệu quả. Vivo Y15s mảnh mai nhất với vòng eo chỉ 8,3mm cùng trọng lượng 180g thay vì xấp xỉ 200g như hai máy còn lại.

Redmi 9C

Mặt trước cả ba máy đều dùng màn hình giọt nước 6,5 inch với viền khá dày, đặc biệt viền dưới của Nokia G10 cho cảm giác to bản nhất bởi là nơi có logo đặc trưng. Mặt sau của vivo Y15s hút mắt với kiểu vân dọc cùng hiệu ứng ánh sáng, có phiên bản màu gradient và cụm camera kép hình chữ nhật với hai ống kính xếp dọc, lấy cảm hứng từ các smartphone cao cấp. Redmi 9C cũng có mặt lưng họa tiết bo tròn giống vân tay cùng cụm camera vuông vắn.

vivo Y15s

Do tích hợp cảm biến vân tay ở nút nguồn cạnh bên nên Nokia G10 và vivo Y15s có mặt sau trông liền lạc hơn so với Redmi 9C, với cảm biến vân tay tròn be bé ở mặt lưng. Nokia G10 vẫn duy trì cụm camera tròn nổi lên ở giữa lưng đã trở thành đặc trưng của smartphone đến từ HMD Global. Nokia G10 cũng nổi bật với thiết kế kháng bụi, nước nhẹ cùng nút chuyên dụng ở cạnh phải để kích hoạt trợ lý ảo Google Assistant.