Chọn chồng cứ 3 to, 2 dài mà lấy không cần lo nghĩ, đó là chỗ nào?

Đàn ông có bàn tay to: Theo nhân tướng học, người đàn ông có bàn tay to cho thấy họ có sức lao động, siêng năng, kèm theo đó là bản lĩnh. Nên dù có gặp khó khăn, thử thách họ cũng sẽ tìm cách, nhanh chóng vượt qua. Vậy nên, người phụ nữ nào lấy được người đàn ông như vậy là rất diễm phúc, không sợ cơ cực.

Đàn ông tướng cằm to tròn: Trong cuộc sống hiện đại ai cũng nói cằm V-line là đẹp, rồi đến cả đàn ông cũng tin vậy đi thẩm mỹ cho đẹp. Nhưng lại không biết rằng cằm O-line, kiểu to tròn mới cân đối, thể hiện vận mệnh tốt, có tài lãnh đạo, có tiền bạc, địa vị trong xã hội. Hơn nữa, người đàn ông có tướng cằm to tròn thường rất bao dung, nên được nhiều người yêu quý. Do đó, khi cần giúp đỡ thì có người hỗ trợ ngay.

Đàn ông có tướng bàn chân to: Trong nhân tướng học một người đàn ông có bàn chân to cho thấy bước đi rất vững chãi, với tinh thần che chở cho những người mà họ yêu thương. Nói đúng nhất chính là trụ cột của gia đình. Nếu người phụ nữ chọn được người chồng này làm chồng cuộc sống sẽ ít khi phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, mà được hưởng vinh hoa phú quý.