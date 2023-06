Chơi trò gọi điện cho mẹ, Lisa nhà Hà Hồ được khen vì hành động quan tâm Leon

Nhóc tì thực hiện động tác thuần thục như đang bấm điện thoại thật, rồi nhanh chóng nói: "Mẹ Hà đâu rồi?", "Mẹ Hà đi làm lát nữa về". Cuộc gọi kết thúc chóng vánh ở đây, nhưng lúc sau khi được hỏi: "Mẹ Hà đi làm để làm gì?", Lisa liền đáp: "Mua xe cho Leon, mua điện thoại cho Leon".

Có thể nói, cô bé luôn dành tình cảm đặc biệt dành cho cậu út Leon. Chỉ khi được hỏi: "Lisa không có cái gì luôn?", cô bé mới nhớ ra đáp: "Lisa có Elsa" (ý nói mẹ Hà sẽ mua cho Lisa công chúa Elsa).

Your browser does not support the video tag.

Lisa cực đáng yêu khi "giả vờ" gọi điện thoại cho mẹ

Hồ Ngọc Hà từng thừa nhận rằng, cô đã có nhiều thay đổi dựa trên kinh nghiệm làm mẹ của Subeo, để khi chăm sóc hai nhóc tì Lisa và Leon, cô đã "update" nhiều hơn, nghiên cứu một cách khoa học hơn.