Chơi Tiktok, một phụ nữ bị lừa gần 300 triệu đồng

Mới đây, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao-Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn trình báo của chị N.Q.A, trú tại TP. Cẩm Phả về việc chị bị lừa mất 280 triệu đồng khi tham gia kiếm tiền trên ứng dụng Tiktok.

Cụ thể, chị A. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ mời tham gia kiếm tiền bằng việc like các video trên ứng dụng Tiktok, nếu trên 100 lượt like thì sẽ được trả hoa hồng, do đang rảnh rỗi nên chị đã đồng ý.

Theo hướng dẫn của các đối tượng, chị A. đã tải các ứng dụng Tiktok, Telegram, đăng ký tài khoản và liên lạc, nhận nhiệm vụ từ các đối tượng qua các ứng dụng này. Tại đây, nạn nhân đã được giao làm các nhiệm vụ khác nhau từ đơn giản đến nâng cao như: vào các tài khoản Tiktok do các đối tượng yêu cầu, ấn theo dõi, thả tim sau đó chụp màn hình gửi lại, khi hoàn thành sẽ nhận được 10 nghìn đồng hoa hồng.

Tiếp đó, Chị A. được các đối tượng gửi cho 1 đường link, yêu cầu nhấp vào đường link đó đăng ký tài khoản và nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ này đối tượng sẽ đưa ra cho nạn nhân các gói đầu tư, các gói đầu tư này yêu cầu phải chuyển khoản trước, khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được trả cả gốc và lãi về tài khoản (gói đầu tư càng cao thì thu nhập và lãi nhận về càng cao).

Chị A. nhận nhiệm vụ với các gói đầu tư khác nhau như: 300 nghìn đồng được nhận cả gốc và lãi 390 nghìn; 500 nghìn được nhận cả gốc và lãi 650 nghìn; 1 triệu đồng được nhận cả gốc và lãi 1,3 triệu đồng; 3 triệu đồng được nhận cả gốc và lãi 3,9 triệu. Sau khi hoàn thành xong các nhiệm vụ này, chị A đã được các đối tượng chuyển khoản trả về đúng như các gói đầu tư đã tham gia.

Sau khi lấy được lòng tin của nạn nhân, các đối tượng đã mời gọi chị A. tham gia vào gói đầu tư lớn với nhiệm cao hơn và nhiệm vụ này yêu cầu phải làm việc nhóm. Nạn nhân được các đối tượng thêm vào nhóm với 3 tài khoản Telegram khác; đồng thời đối tượng đưa ra các gói đầu tư để các thành viên trong nhóm lựa chọn.

Gói 1: 10 triệu đồng nhận gốc và lãi về 13,5 triệu hoặc 35 triệu đồng nhận gốc và lãi 50 triệu. Gói 2: 40 triệu đồng nhận gốc và lãi về 56 triệu hoặc 80 triệu đồng nhận gốc và lãi về 102 triệu. Gói 3: 80 triệu đồng nhận gốc và lãi về 115 triệu hoặc 150 triệu đồng nhận gốc và lãi về 225 triệu. Gói 4 (gói cuối cùng): 150 triệu nhận gốc và lãi về 225 triệu hoặc 300 triệu đồng nhận gốc và lãi về 450 triệu đồng.

Cảnh giác trước chiêu trò tuyển dụng làm việc trên ứng dụng TikTok

Với các gói đầu tư như trên, các đối tượng yêu cầu người tham gia với mỗi gói đầu tư phải chọn một trong hai đơn đã đưa ra và khi làm việc nhóm nếu có 1 thành viên thao tác sai thì sẽ không được hoàn tiền về mà phải tiếp tục làm thêm các nhiệm vụ tiếp theo với gói đầu tư cao hơn.

Do tin tưởng nên chị A. đã chuyển khoản cho các đối tượng số tiền 280 triệu đồng để tham gia các gói đầu tư trên. Tuy nhiên khi thực hiện đến nhiệm vụ cuối cùng (gói 4) thì các đối tượng thông báo trong nhóm có 1 thành viên thao tác sai nên không thể rút tiền về mà phải làm nhiệm vụ với số tiền cao hơn. Nghi ngờ bị lừa đảo nên nạn nhân đã đến cơ quan Công an trình báo.

Theo cơ quan Công an, các hình thức quảng cáo kiếm tiền trên ứng dụng Tiktok đều có kịch bản lừa đảo chung là đánh vào sự nhẹ dạ, cả tin của người tham gia, mong muốn kiếm tiền nhanh, chỉ cần những thao tác đơn giản trên mạng như "Like - Share - Thả tim" vẫn có thể kiếm được tiền.

Hình thức này các đối tượng chủ yếu hướng đến những người rảnh rỗi như các bà nội trợ, học sinh, sinh viên…thường xuyên sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Tiktok, Facebook, Telegram….

Để lấy được lòng tin của người bị hại, ban đầu các đối tượng sẽ trả tiền làm nhiệm vụ, sau đó sẽ liên tục mời gọi nâng cấp các nhiệm vụ với số tiền cao hơn, khi đầu tư càng cao thì thu nhập, lợi nhuận về càng cao. Đến khi người bị hại tham gia nhiệm vụ nâng cao với số tiền đầu tư lớn, các đối tượng sẽ tìm cách không cho người bị hại rút tiền hoặc đánh sập trang web, xóa ứng dụng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến sự việc trên, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo đến người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các lời mời gọi tham gia kiếm tiền trên các ứng dụng Tiktok, Telegram…. Mọi người cần tìm hiểu kỹ các hình thức kiếm tiền, kiểm chứng rõ các thông tin tuyển cộng tác viên trên mạng bằng cách liên hệ trực tiếp đến số hotline của doanh nghiệp hoặc các ứng dụng mạng xã hội.

Nếu nhận thấy dấu hiệu nghi ngờ, người dân cần liên hệ ngay đến cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, tư vấn, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng, thực hiện hành vi phạm tội.

(Theo Gia Đình và Xã Hội)