Chơi thể thao mặc mát mẻ là đúng, sao phải dè bỉu, chê bai cô gái pickleball?

Nhiều người phê bình cô ấy mặc như vậy là để khoe dáng, chứ nếu chỉ cần thoải mái thì những bộ đồ kín đáo hơn cũng đủ. Nhưng kể cả cô ấy muốn khoe dáng thì cũng có gì sai đâu? Bao nhiêu người khổ công tập luyện chẳng phải vì mục đích có vóc dáng chuẩn để khoe đó sao? Việc chọn trang phục giúp mình tôn lên thế mạnh của vóc dáng gợi cảm cũng chính đáng và cần được tôn trọng không kém gì việc chọn những thiết kế giúp che đi khuyết điểm.

Trang phục cần phù hợp với mục đích sử dụng và môi trường, hoàn cảnh xuất hiện. Môi trường thể thao không có gì xung khắc với yếu tố gợi cảm, thậm chí nên được khuyến khích vì thân hình đẹp của vận động viên sẽ trở thành động lực cho công chúng tăng cường tập luyện để có vẻ đẹp khỏe khoắn như họ. Bạn thích mặc kín đáo, đó là quyền của bạn, nhưng điều đó không có nghĩa người khác cũng cần mặc kín mới được coi là đúng đắn.

Thể thao nên là nơi mà người ta gác bỏ các định kiến để tập trung hướng đến vẻ đẹp của khỏe khoắn, tự do. Thương hiệu thời trang thể thao Nike có một khẩu hiệu đơn giản mà sâu sắc: “Just do it - Cứ làm đi". Bạn cứ mặc những gì bạn muốn mặc để làm điều bạn muốn làm.