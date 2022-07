Chơi đêm trên... cầu vượt đi bộ

Công nhân vệ sinh than trời

Ở khu vực quận Thanh Xuân và quận Hà Đông, cầu vượt đi bộ ở Học viện An ninh nhân dân trở thành nơi tụ tập của nhiều bạn trẻ từ chập tối đến tận đêm khuya. Cô Nguyễn Thị Hòa (52 tuổi) nhân viên vệ sinh phụ trách khu vực cầu An Ninh cho biết: “Tôi đã làm việc ở đây được 5 năm, trước đây cán bộ công an cũng có xử phạt nhưng dạo này thì không còn thấy. Tổ dân phố cũng chỉ đi dẹp đến 22h là nghỉ vì hết giờ làm việc. Mà có dẹp thì chỉ dẹp được một lúc thôi, đám thanh niên giải tán xong lại quay lại, có hôm ngồi đến sáng luôn, còn mang cả bánh lên cầu tổ chức sinh nhật”.