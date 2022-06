Choáng với thú chơi lá kiểng bạc tỷ của những dân chơi ở Hà Nội

Monstera esqueleto có lá to dài hơn 1m khi trưởng thành. Cấu trúc lỗ trên mặt lá cũng to đều, sắp xếp xen kẽ nhau giữa hàng lỗ to nhỏ dọc gân lá (Ảnh: Viên Minh).