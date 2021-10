Choáng ngợp trước màn hóa trang của các idol nhà SM tại tiệc Halloween 2021: Jungwoo (NCT) lại 'gây sốt' khi hóa mỹ nữ, aespa lần đầu góp mặt đã rất đầu tư

Một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của Kpop mỗi mùa Halloween chính là bữa tiệc hóa trang hoành tráng của các idol nhà SM Entertainment. Theo đó, hằng năm các idol của công ty sẽ đều hóa trang thành nhân vật họ thích và đến tham gia bữa tiệc ấm cúng, cũng như háo hức mong đợi kết quả 'Best Costume of the Year' cho nghệ sĩ có bộ trang phục được đầu tư công phu và gây thích thú hơn cả.

2 năm trước đó, tiệc Halloween của SM đã không được tổ chức. Tuy nhiên vào năm 2021 này, SM đã công bố tổ chức tiệc 'SM Halloween House' vào ngày 31/10. Trên poster công bố, các idol Kpop tham gia sẽ bao gồm các thành viên Super Junior, Red Velvet, SHINee, aespa, NCT...

Và mặc dù sự kiện này từng gây thất vọng khi thiếu vắng nhiều idol khác của nhà SM, nhưng khi loạt ảnh ngày hôm nay được công bố vẫn khiến các fan rất háo hức. Theo đó, những idol Kpop tham dự đã vô cùng đầu tư cho các bộ trang phục Halloween của họ, và chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng xem họ đã hóa trang thành những nhân vật nào nhé.

DJ RAIDEN

DJ Raiden - Hề Pennywise trong 'IT'

SUPER JUNIOR

Siwon - Batman

Shindong - Búp bê trong 'Squid Game'

SHINee

Onew - Penguin (nhân vật phản diện trong 'Batman')

Red Velvet