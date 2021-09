Choáng ngợp khu vui chơi tại gia của các con Cường Đô La

Mới đây, Cường Đô La gây chú ý khi bật mí không gian vui chơi của các con trong biệt thự triệu đô.

Doanh nhân phố núi và bà xã Đàm Thu Trang đã biến khuôn viên phòng khách thành khu cắm trại hoành tráng cho các nhóc tỳ.

Chia sẻ hình ảnh 2 con trong khu vui chơi, Cường Đô La hào hứng: "Không ra ngoài cắm trại được thì chúng ta chơi tại gia nào".