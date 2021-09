Choáng: Một bản hit của Sơn Tùng - MTP bất ngờ xuất hiện trên hệ thống radio của Mỹ!

Phát thanh viên người Mỹ đã giới thiệu về ca khúc như sau: "Ở vị trí thứ 3, một 'tân binh' hoàn toàn mới, bất ngờ ghê! Ca khúc này ra mắt từ tận năm 2019 nhưng vẫn lọt vào rất hợp lệ nhé! Tôi đang nói về Sơn Tùng M-TP, một nam ca sĩ - diễn viên người Việt Nam. Anh ấy có một ca khúc với Snoop Dogg, một rapper lão làng, có tên là Hãy Trao Cho Anh - Give It To Me. Nào nghe thôi!".

Việc ca khúc "Hãy Trao Cho Anh" xuất hiện trên sóng 88risings Radio là kết quả miệt mài bầu chọn và yêu cầu phát nhạc trên radio đến từ cộng đồng fan Sơn Tùng, một hành động thiết thực và văn minh giúp ca khúc của nam ca sĩ chạm đến khán giả quốc tế. Hy vọng trong thời gian tới, Sơn Tùng sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa.