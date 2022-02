Choáng bé gái 3 tuổi thoải mái đùa nghịch, uống sữa của voi ở Ấn Độ

Điều gây bất ngờ là voi mẹ không tỏ thấy khó chịu mà rất thoải mái thực hiện yêu cầu của Harshita Bora và vui vẻ đùa nghịch, để cho Harshita Bora tự do uống sữa của mình.

Sự việc khiến nhiều người xem video lo lắng, sợ hãi nhưng được biết Binu là con voi sống cùng gia đình Harshita Bora đã lâu. Hàng xóm thường thấy cô bé chơi đùa cùng voi Binu.

Vụ việc xảy ra vào thời điểm xung đột giữa người voi và voi ngày càng gia tăng ở quận Golaghat và các khu vực khác của Assam khiến nhiều người lo sợ.

Theo hồ sơ chính thức, hơn 100 người đã chết vào năm 2021 do bị voi tấn công. Trong khi 71 con voi đã chết ở các huyện khác nhau tại Assam do nhiều nguyên nhân khác nhau như điện giật, ngộ độc, bị tàu hỏa đâm và những cái chết 'hi hữu' như lao xuống ao, ngã xuống mương, hoặc sét đánh ...

Hoàng Dung (lược dịch)