Cho vay nửa tỷ đồng cắt lại 155 triệu 'tiền giấy mực' ở Hà Nội

Ngày 20/9, Công an huyện Gia Lâm cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ ổ nhóm hoạt động tín dụng đen do Lê Xuân Chiên (SN 1989; trú ở thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm) cầm đầu.