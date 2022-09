Chở thi thể bạn nghiện giấu trong nghĩa trang

Thấy bạn nghiện hết bị co cứng chân tay và mở mắt nhưng không nói chuyện, không đứng đậy được, nghĩ rằng đã qua cơn co giật và sẽ tỉnh dần lại nên các đối tượng đỡ, đưa lên nằm nghỉ ở trên giường.

Thành gọi điện báo sự việc cho Hoàng và Thắng. Các đối tượng đã đưa thi thể của H bằng xe máy chở đến nghĩa địa đặt ngay sát cạnh cổng phía trong.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra thu thập được, Công an huyện Ba Vì đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can Chu Văn Thành về hành vi trên. Tuy nhiên, Thành đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ khi Thành lẩn trốn ở khu vực hang Rốt, vườn Quốc gia Xuân Sơn, xã Đồng Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.