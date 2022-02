Cho show Hương Giang mượn áo quần, NTK nhận cái kết nổi điên

Nguyên tập 2 sử dụng đồ Vương Khang cũng hơi nhiều. Mượn đồ người ta, sử dụng đồ người ta kiểu đó, không một lời xin lỗi, còn bạo biện, biện minh là do, tại, bị... thì là dở rồi. Nói vậy thôi chứ vẫn ủng hộ team chị Hà Anh", Vương Khang bày tỏ.

Hiện tại, phía chương trình The Next Gentlemen (do công ty Hương Giang sản xuất) vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào sau phát ngôn của NTK Vương Khang.



Chia sẻ của NTK.

Trong tập 2 The Next Gentlemen vừa lên sóng, chiếm trọn spotlight là màn thể hiện catwalk "lạ lùng" của thí sinh Hải Anh team Xuân Lan.

Thay vì thể hiện sự sang trọng của một quý ông, thí sinh này bị cho là có màn trình diễn "over", "gợi dục", "phản cảm"... trong một thử thách.