Chờ Quang Hải tạo đột biến trận Nam Định - Công an Hà Nội

Việc ghi bàn thắng sau khi trở lại một thời gian dài giúp Quang Hải lấy lại sự tự tin, hướng đến những trận đấu tiếp theo. Trong bối cảnh Công an Hà Nội cần chiến thắng để trở lại đường đua vô địch, Quang Hải có thể là nhân tố tạo ra sự khác biệt. Đó là điều mà tiền vệ này từng làm được khi còn khoác áo Hà Nội FC.

Ở mùa giải năm ngoái, Quang Hải đã không để lại nhiều dấu ấn khi thi đấu cho Công an Hà Nội từ giai đoạn 2 V.League 2023. Tuy nhiên, khi được triệu tập lên tuyển quốc gia, anh vẫn ghi điểm với huấn luyện viên Troussier.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Gong Oh-kyun, Quang Hải được đặt hi vọng sẽ là mắt xích quan trọng trong đội hình của Công an Hà Nội. Đây cũng là mùa giải Quang Hải cần chứng minh giá trị của mình sau khi trở về từ châu Âu để khoác áo Công an Hà Nội.

Trận đấu sắp tới, Công an Hà Nội sẽ gặp Nam Định trên sân Thiên Trường. Đây là đối thủ mạnh, được đánh giá sẽ mang đến khó khăn cho Công an Hà Nội.

Với riêng Quang Hải, anh sẽ hướng đến trận đấu này với quyết tâm sửa sai ở trận đấu tại vòng 1/8 Cúp quốc gia 2023. Tiền vệ này đã sút hỏng quả 11m trong loạt luân lưu khiến Công an Hà Nội bị loại.Sau trận đấu lấy lại được cảm giác bóng và cảm giác ghi bàn trận gặp Hải Phòng, Quang Hải có thể tự tin cùng Công an Hà Nội hướng đến cuộc đối đầu Nam Định. Đây cũng là giai đoạn Quang Hải cũng cần giữ được phong độ để trở lại tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2023.

Trận đấu giữa Nam Định và Công an Hà Nội sẽ diễn ra lúc 18h00 ngày 9.12 trên sân Thiên Trường, trực tiếp trên FPT Play. Đây là trận đấu mà VPF sẽ áp dụng công nghệ VAR.