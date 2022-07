Chợ ở Bắc Ninh cháy dữ dội, hàng trăm gian hàng bị thiêu rụi

Theo đó, khoảng 0h39 ngày 13/7, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin xảy ra vụ cháy lớn tại chợ Đọ Xá, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Ngay sau đó, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh huy động 12 xe chuyên dụng gồm 9 xe chữa cháy, 2 xe chỉ huy, 1 xe hậu cần cùng trên 100 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Ngoài ra có 2 xe chữa cháy của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, 1 xe chữa cháy của Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn - Kinh Bắc, 2 xe cấp nước đô thị phối hợp với Công an thành phố Bắc Ninh, Công an phường Ninh Xá, lực lượng dân phòng địa phương… tham gia dập lửa.

Khi lực lượng công an có mặt, đám cháy đã bao trùm khu vực trong chợ với khoảng 120 gian hàng và 4 kiốt, tổng diện tích 1.500m2.