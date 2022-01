Chờ mãi mới thấy chồng đón con đi học về, nhưng vừa nhìn mặt con, mẹ lăn đùng ngất xỉu: Chẳng lẽ viết đơn ly dị cho đỡ bực

Bạn còn nhớ chuyện bố đưa con đi học, bỏ quên tại cây xăng ở Hải Phòng trước đây không? Sự việc hy hữu xảy ra ở An Đồng, huyện An Dương, khi người dân phát hiện một bé trai chừng 4 – 5 tuổi đang mếu máo tìm bố mẹ.

Lực lượng Cảnh sát 113 - Công an Thành phố Hải Phòng đã có mặt kết hợp cùng Ban Công an xã An Đồng, huyện An Dương đưa cháu bé về trụ sở để tìm người thân. Thì ra, bé được bố chở vào đổ xăng rồi... bỏ quên con đi mất. Cho đến tận buổi chiều, khi đến giờ tan học, anh T. đến lớp đón con mới giật mình khi cô giáo cho biết hôm nay con mình không đi học.

Lúc này, anh T. mới nhớ ra buổi sáng mình bỏ quên con tại cây xăng nên mới nháo nhào cùng người nhà đi tìm.

Đợi mãi vẫn chưa thấy chồng đón con về, bà mẹ đang lo sốt vó thì thấy đứa trẻ liền muốn xỉu tại chỗ: Phen này gia đình TOANG tới nơi rồi - Ảnh 1.

