Cho Gue Sung: từ ‘cá cơm’ đến ‘ông chồng quốc dân’ của ĐT Hàn Quốc

Theo tờ The Athletic, sức hút của Cho Gue Sung tại Hàn Quốc không chỉ vì hai bàn thắng trong trận thua Ghana mà còn vì vẻ đẹp trai. Sự nổi tiếng này đã khiến chàng trai khổ sở, bắt đầu từ một video của Yim Hyun-su, một nhà báo Hàn Quốc đang đưa tin tại World Cup 2022, ghi lại cảnh anh ngồi trên ghế dự bị và đưa tay lên…vuốt má trái.

Video khoảnh khắc vuốt má trái của Cho Gue Sung chỉ 7 giây mà có đến 7,3 triệu lượt xem và còn tăng thêm nữa.

Chỉ vậy thôi, video kéo dài 7 giây này ngay lập tức gây sốt khi có đến 7,3 triệu lượt xem. Cầu thủ 24 tuổi một nốt ruồi ngay dưới mắt trái giống hệt đàn anh nổi tiếng Son Heung-min.

Các fan nữ xứ Hàn đã nhảy vào Instagram theo dõi và chẳng hiểu từ đâu họ có được số điện thoại để liên tục…cầu hôn. Seo Jung-hwan, một phóng viên thể thao theo chân ĐT Hàn Quốc đã tiết lộ: Điện thoại của cậu ấy kêu liên tục suốt đêm. Cậu ấy cần được nghỉ ngơi và đã phải tắt máy. Cậu ấy đang cố gắng tập trung vào bóng đá vì lúc nào cũng có tin nhắn đến".

Truyền thông quốc tế cũng phát sốt vì tiền đạo ĐT Hàn Quốc.

Câu chuyện ‘anh chồng quốc dân’ của Cho Gue Sung được đăng nhan nhản trên Indian Express, Korea Herald và Scottish Sun v.v. Thậm chí nếu bạn nhập tên vào Google sẽ cho ra hàng loạt gợi ý: “kiểu phụ nữ mà Cho thích”, “Cho hẹn hò”, “Cho kết hôn” và “Cho Park” – một cách so sánh với ngoại hình của diễn viên Park Seo-joon.

Devon Rowcliffe, tác giả của Who Ate All the Squid, cho biết: “Người hâm mộ Hàn Quốc vốn cuồng si những cầu thủ quyến rũ. Sau World Cup 2002, tiền vệ Kim Nam-il trở thành một biểu tượng sex chỉ sau một đêm. Các fan nữ không ngại giơ cao các tấm biểu ngữ trong các trận đấu để cầu hôn hoặc thậm chí hẹn hò kiểu ‘tình một đêm’.