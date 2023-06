Cho điều hòa, quạt điện phả thẳng vào mặt: Thói quen cần bỏ ngay

Thứ hai, trung tâm điều nhiệt nhất là ở người già và trẻ con hoạt động không được tốt như người trẻ trưởng thành. Nếu những người này tiếp xúc với môi trường lạnh ngay có thê gây hiện tượng co mạch có thể gây đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. Ngoài ra, cơ chế điều nhiệt không hoạt động kịp có thể gây cảm lạnh, giảm thân nhiệt quá mức.

Thứ ba, khi thay đổi nhiệt độ nóng - lạnh quá đột ngột các niêm mạc da, mũi, mắt có xu hướng co mạch máu lại, niêm mạc khô đi… các tế bào miễn dịch bảo vệ trong cơ thể giảm đi, sức đề kháng kém đi. Bề mặt niêm mạc khô càng dễ bị các bệnh cảm lạnh, viêm họng. Nguyên nhân từ vi khuẩn bên ngoài hoặc chính vi khuẩn đang tồn tại trong mũi họng, miệng của mình mạch máu co lại, dịch niêm mạng khô thì các vi khuẩn, virus hoạt động mạnh gây bệnh viêm hô hấp.

Do đó, bạn không nên đặt nhiệt độ điều hòa quá thấp. Nhiệt độ tối ưu chênh lệch về lý thuyết là 7 độ C. Tuy nhiên, khi nhiệt độ lên 40 độ C, nhiệt độ chênh lệch này vẫn gây nóng. Vì vậy, bạn chỉ nên để mức nhiệt độ 28 độ C là phù hợp. Nếu dùng quạt điện, bạn cũng nên dùng quạt để xa, không nên phả thẳng quạt vào mặt mũi khi ngủ.

Khi ở ngoài nhiệt độ nóng nắng về hoặc nhà đang mất điện có điện ngay, bạn không nên mở ngay quạt, điều hòa ở chế độ mát nhất, cần để nhiệt độ thay đổi từ từ.