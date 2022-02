Chợ cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, nhiều người bê hàng bỏ chạy

Ngay sau đó, thông tin được báo cho chính quyền địa phương và Trung tâm chỉ huy 114, Công an Nghệ An. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 5, số 6 huy động 2 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường, triển khai chữa cháy; ngăn cháy lan vào nhà dân và các ki ốt xung quanh.

Tại hiện trường, có 3 ki ốt liền kề kinh doanh tạp hóa và thực phẩm trên tuyến Quốc lộ 7 xảy ra cháy.