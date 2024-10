Chịu áp lực lớn khủng khiếp, HLV Ten Hag sắp bị "trảm" ở Man Utd

Theo nhiều tờ báo và chuyên gia Anh, HLV Ten Hag đang đứng trước nguy cơ bị sa thải ở Man Utd sau khi đối diện với làn sóng phản đối ngày càng lớn. Ở vòng 9 giải Ngoại hạng Anh, Man Utd đã hứng chịu thất bại với tỷ số 1-2 trước West Ham. Trận thua này khiến cho Quỷ đỏ rơi xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với 11 điểm sau 9 trận đấu. Làn sóng kêu gọi sa thải HLV Ten Hag ngày một tăng cao (Ảnh: Premier League). Dường như sự kiên nhẫn của Ban lãnh đạo Man Utd với HLV Ten Hag ngày càng cạn kiệt, bất chấp việc họ vẫn chưa đưa ra quyết định sa thải HLV người Hà Lan trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia hồi tháng 10. Sau trận thua trước West Ham, HLV Ten Hag phải chịu áp lực khủng khiếp khi lời kêu gọi ông rời ghế HLV của Man Utd ngày một nhiều hơn. Chia sẻ trên Sky Sports, cựu danh thủ Tottenham Jamie O'Hara đã lên tiếng kêu gọi Man Utd sa thải HLV Ten Hag: "Man Utd thi đấu 9 trận và xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng. Thôi nào, đây là Man Utd mà. Bạn không thể chấp nhận họ xếp thứ 9, chứ đừng nói là xếp thứ 14. Họ chơi 9 trận nhưng đã thua tới 4 trận ở mùa giải này. Nếu tôi là sếp ở Man Utd, tôi đã sa thải HLV Ten Hag từ ba tháng trước. Tôi sẽ không ký hợp đồng mới với ông ta ngay cả khi Man Utd vô địch FA Cup. Tôi sẽ nói với ông ta rằng: "Cảm ơn ông rất nhiều. Ông đã kết thúc với một chiếc cúp. Hãy rời Man Utd trong sự tự hào". Ban lãnh đạo Man Utd cần phải có động thái gì đó với Ten Hag sau trận thua trước West Ham. Họ không chỉ chơi kém ở giải Ngoại hạng Anh, mà còn ở châu Âu. Thời tôi thi đấu, Man Utd giống như con ngáo ộp vậy. Mỗi khi gặp đội bóng này, tôi đều nghĩ rằng hôm nay chắc gì mình được chạm bóng, chúng ta sẽ bị họ áp đảo, bắt nạt và tra tấn tinh thần khủng khiếp. Còn giờ đây, tôi chỉ thấy một đội bóng yếu ớt. Họ không có tâm lý chiến của Man Utd thời kỳ đỉnh cao". Ban lãnh đạo Man Utd có thể đưa ra quyết định khắc nghiệt với HLV Ten Hag bất kỳ lúc nào (Ảnh: Getty). Cựu danh thủ Man City, Michael Brown, chia sẻ với TEAMtalk: "Chuyện gì xảy ra với Ten Hag? Ông ấy phải chịu áp lực ngày một tăng cao và nó sẽ không dừng lại. Bóng đá thật tàn nhẫn. Man Utd không may mắn trong trận đấu với West Ham". Người dẫn chương trình Mark Goldbridge bày tỏ tâm tư: "Tôi nghĩ đến lúc HLV Ten Hag cần phải ra đi. VAR đã tạo ra quyết định khắc nghiệt cho Man Utd nhưng nên nhớ, chính CLB đã bỏ phiếu giữ VAR. Vì vậy, HLV Ten Hag đừng có phản đối nữa. Đây là trận thua thứ 4 của Man Utd trong mùa giải này. Các cầu thủ do chính Ten Hag mang về đã không chơi vì ông ấy. Hãy nhìn vào Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Christian Eriksen và Casemiro. Họ đang thi đấu dưới đẳng cấp của họ. Tất cả những cầu thủ khác của Man Utd cũng vậy". Cựu danh thủ Man Utd, Gary Neville, cũng cho rằng việc sa thải HLV Ten Hag ở thời điểm này là hợp lý. Anh chia sẻ: "Tôi thấy không còn cách nào khác ngoài việc sa thải HLV Ten Hag. Mỗi trận Man Utd ra sân, mọi người lại lo lắng CLB chịu kết quả tồi tệ. Ngoài việc thiếu bàn thắng, CLB cũng không có màn trình diễn tốt. Điều đó xuất hiện từ trận này sang trận khác. HLV Ten Hag chẳng có gì bào chữa nếu tiếp tục thua Chelsea. Ông ấy cần phải tự đưa ra quyết định cho mình". Nhà báo Simon Stone của BBC tin rằng Ban lãnh đạo Man Utd sắp "trảm" HLV Ten Hag: "Theo thông tin mà tôi nhận được hôm thứ Sáu vừa qua, Ban lãnh đạo Man Utd chưa có ý định sa thải HLV Ten Hag nhưng rõ ràng, ông ấy cần phải thắng West Ham. Không còn đối thủ nào sợ hãi khi đối diện với Man Utd (Ảnh: BBC). Giới chóp bu của Man Utd không công khai bày tỏ sự ủng hộ Ten Hag trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia nên tôi không mong đợi họ làm điều đó sau khi đội bóng thua West Ham. Nếu Ban lãnh đạo Man Utd đưa ra phán quyết tiêu cực về tương lai của HLV Ten Hag, mọi người sẽ biết sớm thôi". Theo báo giới Anh, Man Utd đã âm thầm liên hệ với 4 HLV để thay thế Ten Hag là Xavi, Ruben Amorim, Edin Terzic và Thomas Frank. Trong đó, HLV Xavi được xem là ứng cử viên số một tiếp quản "ghế nóng" ở Old Trafford.