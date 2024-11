Chip M2 Ultra 'hít khói' M4 Pro cho về sức mạnh xử lý

Các thử nghiệm đầu tiên trên Geekbench cho thấy chip M4 Pro có hiệu suất CPU vượt trội so với M2 Ultra, đặc biệt là trong chế độ đa lõi. Mặc dù khoảng cách giữa M4 Pro và M2 Ultra không quá lớn nhưng việc CPU 14 lõi của M4 Pro vượt qua CPU 24 lõi của Mac Studio hiện tại là một điều đáng ngạc nhiên. Kết quả cụ thể về sức mạnh Geekbench cho thấy Mac mini với chip M4 Pro đạt 22.094 điểm đa lõi, trong khi Mac Studio với chip M2 Ultra đạt 21.351 điểm đa lõi. Kết quả này có nghĩa M4 Pro là chip nhanh nhất của dòng Apple Silicon. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chip M2 Ultra đã ra mắt được một thời gian dài, và việc một chip mới hơn cung cấp hiệu suất vượt trội hơn là điều dễ hiểu. Khoảng cách này sẽ càng được khẳng định khi chip M4 Max ra mắt với hiệu suất tốt hơn. M4 Pro giúp nâng tầm thiết bị Apple Điều thú vị là mặc dù M4 Pro và M2 Ultra có sự khác biệt về hiệu suất nhưng chúng lại thuộc về những thiết bị không liên quan. Mac mini đã được thiết kế lại với kích thước nhỏ gọn hơn và được đi kèm chip M4 Pro. Sản phẩm này có giá rẻ hơn nhiều so với Mac Studio đi kèm M2 Ultra. Cụ thể, Mac mini có giá 1.669 Euro với chip M4 Pro (12 lõi CPU, 16 lõi GPU, 24 GB bộ nhớ hợp nhất và 512 GB dung lượng lưu trữ), trong khi Mac Studio với chip M2 Ultra có giá lên tới gần 4.849 Euro, mặc dù có ít nhất 64 GB bộ nhớ hợp nhất và 1 TB dung lượng lưu trữ. Ngoài ra, chip M4 Pro cũng cho thấy sự cải tiến đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm M3 Pro, với hiệu suất nhanh hơn tới 45%. Cụ thể, Mac mini với M4 Pro đạt 22.094 điểm đa lõi, trong khi chip M3 Pro trong MacBook Pro 14 inch chỉ đạt 15.282 điểm đa lõi. Sự khác biệt này có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc xử lý các tác vụ hàng ngày và yêu cầu khắt khe. Với những gì đã đề cập, Apple một lần nữa đã chứng minh khả năng vượt trội của mình với các sản phẩm mới. Có lẽ đây là lý do khiến công ty không vội ra mắt thế hệ chip Ultra mới trong dòng M3 mà thay vào đó công ty có thể ra mắt dòng Ultra đối với thế hệ M4.