Chip Exynos ra sao khiến người dùng muốn Samsung loại bỏ?

Do gặp khó khăn trong việc sản xuất chip nhà làm Exynos, Samsung có thể chuyển sang sử dụng hoàn toàn chip Snapdragon trên dòng Galaxy S25. Theo GSMArena, Samsung vốn dự định trang bị chip Exynos "nhà làm" trên chiếc Samsung Galaxy S25 và S25 Plus, để dành Snapdragon cho dòng Ultra. Tuy nhiên, các báo cáo của truyền thông Hàn Quốc phủ nhận việc này và cho rằng Samsung sẽ dùng chip Snapdragon của Qualcomm trên cả 3 thiết bị. Lý do là bởi Samsung đang phải đối mặt với tình trạng năng suất chip Exynos 2500 thấp và có thể không sản xuất đủ số lượng chip kịp thời để ra mắt vào tháng 1 năm sau. Theo Business Korea, Samsung Foundry quy trình 3nm có năng suất thấp nhưng không trích dẫn số liệu chính xác. Trong ngành chip, năng suất không bao giờ đạt 100% vì chip hình chữ nhật được cắt từ một wafer tròn và luôn có một số bị loại bỏ. Quan trọng hơn là không phải tất cả các chip đều đạt chứng nhận chất lượng và đó là lý do tại sao có khác nhau giữa các dây chuyền sản xuất. Toàn bộ Samsung Galaxy S24 Ultra vẫn được trang bị Snapdragon. (Ảnh: Samsung) Nếu báo cáo là chính xác và Samsung thực sự sử dụng Snapdragon 8 Gen 4 (cũng dự kiến ​​sẽ ra mắt với tên gọi Snapdragon 8 Elite), thì đây sẽ là một đòn giáng nữa vào ngành kinh doanh bán dẫn của hãng. Tập đoàn Hàn Quốc đã mất đơn đặt hàng từ Nvidia và Apple vì các công ty này chuyển sang mua chip hỗ trợ AI từ TSMC. Tuy nhiên, ngay cả trước khi có tin Samsung sẽ không sử dụng Exynos trên dòng S25, người dùng đã không mấy mặn mà với bộ vi xử lý này. Có người còn tuyên bố sẽ "chia tay" nếu Samsung tiếp tục sử dụng chip Exynos trên dòng Galaxy S25 Plus. Lý do là gì? Trong lịch sử các dòng smartphone của Samsung, Exynos đã mang "tiếng xấu" trong nhiều năm. Exynos 990 năm 2020 trong dòng Galaxy S20 được coi là thời điểm tệ nhất đối với gia đình Exynos xét về góc độ hiệu suất. Thử nghiệm của Android Authority cho thấy biến thể Snapdragon 865 cung cấp hiệu suất CPU đa lõi tốt hơn và hiệu suất đồ họa tốt hơn nhiều, trong khi cả hai gần như ngang nhau về điểm chuẩn lõi đơn. Một số người dùng tỏ ra không mặn mà với chip Exynos trên Samsung Galaxy. Dòng Galaxy S21 năm 2021 có sẵn chipset Snapdragon 888 hoặc Exynos 2100 và dù khoảng cách giữa hai chip này thu hẹp lại, Snapdragon vẫn mạnh hơn. Trên thực tế, cả hai ngang ngửa nhau về hiệu suất CPU, nhưng biến thể của Qualcomm vẫn dẫn trước về GPU. Mẫu Snapdragon luôn là lựa chọn tốt hơn cho các game thủ trong những năm gần đây nhờ lợi thế về hiệu suất này và khả năng tương thích rộng hơn. Năm 2022 là thời điểm ​​dòng Galaxy S22 ra mắt với bộ xử lý Snapdragon 8 Gen 1 hoặc Exynos 2200. Exynos 2200 là chipset Exynos đầu tiên có GPU AMD, nhưng chip Snapdragon vẫn bỏ xa nó trong các điểm chuẩn đồ họa. Hai SoC này có hiệu suất CPU tương đương nhau, và biến thể Snapdragon dẫn đầu về hiệu suất lõi đơn còn mẫu Exynos hơn về điểm số đa lõi. Đối với dòng Galaxy S24, khoảng cách giữa Exynos 2400 và Snapdragon 8 Gen 3 có thu hẹp, nhưng theo thử nghiệm của YouTuber Techmo, Exynos vẫn nóng hơn, pin kém hơn, cũng như gặp vấn đề về kết nối di động và chất lượng ảnh. Chưa kể, việc Samsung chỉ sử dụng Snapdragon 8 Gen 3 trên dòng Ultra cao cấp nhất càng khiến người dùng tin rằng hãng không tự tin vào con chip của chính mình. Exynos cũng tệ hơn trong các bài kiểm tra camera, khi các so sánh cạnh nhau cho thấy màu sắc bị nhạt, không phải lúc nào cũng khớp với màu sắc từ phiên bản Snapdragon. Cả hai điện thoại đều có camera sau giống hệt nhau, chỉ khác cách chip xử lý ảnh. Có lẽ điều tệ nhất về mẫu Galaxy S24 có Exynos 2400 là thời lượng pin, ít nhất là theo các bài kiểm tra mà Techmo đã thực hiện. Chip Snapdragon 8 Gen 3 có hiệu suất cao hơn và chạy mát hơn Exynos 2400, cũng như vẫn còn tới 17% pin khi kết thúc bài kiểm tra và chiếc Exynos đã tắt nguồn. Tất nhiên, vẫn có thể hy vọng Samsung sẽ tiếp tục cải thiện và thu hẹp khoảng cách giữa dòng Exynos với Snapdragon trong các phiên bản tiếp theo. Tuy nhiên, dựa theo danh tiếng hiện tại giữa 2 dòng chip, cộng thêm việc khó khăn trong sản xuất bán dẫn của Samsung và việc hãng vẫn không đưa Exynos lên dòng cao cấp nhất, để Exynos được người dùng đón nhận mạnh mẽ hơn sẽ cần rất nhiều nỗ lực. Thạch Anh