Chính thức thông xe hệ thống đường dẫn lên xuống cầu cạn dài nhất Hà Nội

Sáng 27/12, 6 nhánh đường dẫn lên xuống cầu cạn vành đai 3, đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long, Hà Nội chính thức thông xe. Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu TP Hà Nội xây dựng phương án tổ chức giao thông; chỉ đạo nhà thầu vận hành và duy trì hệ thống chiếu sáng ban đêm liên tục sau thời điểm thông xe.

Theo phương án tổ chức giao thông của Sở GTVT Hà Nội, các phương tiện không được tham gia giao thông trên cầu cạn gồm: Xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70 km/h (trừ người, phương tiện, thiết bị phục vụ việc quản lý, bảo trì)...

Người đi bộ, xe thô sơ, súc vật sẽ không được tham gia giao thông trên cầu cạn.