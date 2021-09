Chính thức ra mắt clip quảng bá du lịch Phú Quốc trên YouTube

Với độ dài hơn 60 giây, video clip đưa du khách đến với các hòn đảo nổi tiếng của Phú Quốc như hòn Móng Tay, hòn Gầm Ghì, chiêm bái Thiền viện Trúc Lâm Hộ quốc với vị trí đắc địa lưng tựa núi - mặt hướng biển, trải nghiệm du lịch golf, khám phá siêu quần thể vui chơi - giải trí - nghỉ dưỡng Phú Quốc United Center lớn nhất Việt Nam, hay check-in tại cáp treo Hòn Thơm - cáp treo vượt biển dài nhất thế giới…Cùng với đó là hình ảnh bãi biển đẹp, nước xanh trong vắt, Phú Quốc là địa điểm lý tưởng cho các hoạt động lặn biển, ngắm san hô, câu cá và các môn thể thao dưới nước cảm giác mạnh như lái cano, lướt sóng, dù bay… Du khách cũng có thể thưởng thức những món hải sản tươi ngon nức tiếng nơi đây, nhâm nhi cùng một chút rượu sim cay nồng để cảm nhận trọn vẹn hương vị tinh túy của đất, trời và biển Phú Quốc.



Theo Tổng cục Du lịch: Theo dự kiến, tháng 10/2021 sẽ tiến hành kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc, chỉ áp dụng đối với khách đi du lịch thông qua chương trình trọn gói do doanh nghiệp lữ hành tổ chức, không áp dụng đối với người nhập cảnh với mục đích khác. Khách quốc tế cần tiêm đủ liều vaccine theo quy định và có giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19; xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Trẻ em dưới 12 tuổi được phép đi cùng cha mẹ, hoặc người giám hộ đã được tiêm chủng đầy đủ theo quy định. Khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc bằng đường hàng không, họ đến từ các thị trường tiềm năng, có độ an toàn cao về phòng, chống dịch COVID-19...



Việc triển khai thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc khẳng định nỗ lực vượt qua khó khăn, được kỳ vọng là một cú hích từng bước phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, khôi phục lại các hoạt động của ngành du lịch và các ngành kinh tế, dịch vụ liên quan, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Hoạt động này cũng góp phần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh đất nước an toàn và hấp dẫn, khẳng định thương hiệu điểm đến của du lịch Việt Nam.

Thanh Giang