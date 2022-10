Chính thức lộ ngày cưới của Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển

Bà Phạm Kim Dung hé lộ "gà cưng" Đỗ Mỹ Linh kết hôn ngày 23/10.

Cách đây không lâu, Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng "hớ miệng" xác nhận bê tráp trong ngày vui của đàn chị Đỗ Mỹ Linh.

Đám cưới của Hoa hậu Việt Nam 2016 hứa hẹn quy tụ dàn phù dâu toàn là những Hoa hậu, Á hậu nổi tiếng, hoạt động chung công ty.