Chính thức kiểm tra việc khắc phục sai phạm liên quan "đất vàng" Hà Nội

Ngày 5/1, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã chủ trì công bố quyết định thành lập Đoàn công tác số 1 của Thanh tra Chính phủ để kiểm tra tình hình giải quyết, khắc phục tồn tại theo Kết luận thanh tra số 1203/KL-TTCP ngày 16/05/2017 và Kết luận thanh tra số 1468/KL-TTCP ngày 04/09/2018 của Thanh tra Chính phủ tại thành phố Hà Nội.

Tham dự buổi công bố có ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan của Hà Nội.

Đoàn công tác gồm 9 thành viên do ông Lê Ngọc Quang - Phó Cục trưởng Cục I, Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn; thời gian kiểm tra là 20 ngày làm việc thực tế.