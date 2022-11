Chính thức: Đêm nhạc của SpaceSpeakers có dấu hiệu vi phạm, sẽ bị xử lý

Cuối tuần qua đêm nhạc KOSMIK live concert của nhóm SpaceSpeakers diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM).

Hình ảnh Binz đổ bia lên vùng ngực vũ công trong tiết mục They said cùng những phần trình diễn Nến và hoa của Rhymastic, Forget About Her của JustaTee đầy táo bạo đã dấy lên không ít tranh cãi từ khán giả. Ngoài yếu tố 18+, đêm nhạc còn bị cho là vi phạm quy định về quảng cáo bia, rượu.