Chính quyền hoãn giải đua không phép, nhiều người vẫn đổ về Lâm Đồng đua xe

Lãnh đạo Công an huyện Bảo Lâm không đồng ý cho tổ chức giải đua xe vì không đảm bảo các yêu cầu về an toàn, an ninh trật tự và không phù hợp với các quy định khác.

Mặc dù chính quyền địa phương có thông báo hoãn, nhưng sáng 11/5, hàng chục tay đua vẫn tập trung ở xã Lộc Đức để tổ chức đua xe. Sáng cùng ngày, ba hạng thi đã hoàn thành.